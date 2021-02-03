الفتح يهدد الاتحاد بسوداني وكويفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق نادي الفتح مساء اليوم ضيفا على الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد استعد فريق نادي الفتح لهذا اللقاء بتدعيم صفوفه من خلال عقد عدد من الصفقات مع محترفين أجانب جدد، حيث تصدرت تلك الصفقات التعاقد مع النجم الجزائري هلال سوداني.

كما تعاقدت الإدارة الفتحاوية مع المحترف البيروفي الدولي كريستيان كويفا، حيث يسعى صناع القرار في النادي الشرقي لتحسين مركز الفريق الذي يحتل الترتيب الـ12 برصيد 18 نقطة.

في المقابل يستمر فريق الاتحاد بالأدوات نفسها دون إجراء أي تعاقدات جديدة، حيث عملت إدارة النادي خلال الأيام الماضية على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا، ولا سيما بعد الخسارة في الجولة الماضية من الاتفاق بنتيجة 0 - 2.

ويأمل الاتحاديون في أن يتخطى الفريق كبوته في الجولة الماضية والتغلب على الفتح، لا سيما مع تحسن مركز الفريق عن الموسمين الماضيين، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

إلى ذلك وصف المدير الفني لفريق نادي الفتح بانيك فيريرا مواجهة الاتحاد بالصعبة.

وقال المدير الفني «الاتحاد تغير كثيرا عما كان عليه في مواجهتنا الأولى، ورغم خسارته في الجولة الماضية إلا أنه يقدم مستويات كبيرة، وسنعمل على استغلال بعض نقاط الضعف في صفوفه».

وأوضح فيريرا أنه استفاد من الفترة الماضية بعد تأجيل مباراة الفريق أمام النصر بسبب مشاركة الأخير في كأس السوبر السعودي، في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، وقال «فترة الراحة ساعدت اللاعبين على التقاط أنفاسهم واستعادة نشاطهم الذهني وتركيزهم، كما أنها كانت فرصة لاستشفاء بعض اللاعبين المصابين».