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أحمد حسن بعد انتقال ابنه "بيبو" إلى النجوم: شد حيلك ومنتظرينك صقر جديد "صور"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسن، قائد المنتخب الوطنى السابق عميد لاعبى العالم، عن انتقال ابنه الحبيب أحمد حسن، الشهير بـ"بيبو"، إلى نادى النجوم، ليخطو أولى خطوات الاحتراف، مؤكدا أنها خطوة موفقة لاستكمال المسيرة ومتمنيا له التوفيق وتحقيق أهدافه.

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ونشر الصقر، عبر حسابه على انستجرام، صورا من توقيع ابنه للعقود، بحضور محمد الطويلة رئيس النجوم، قائلا: "بفضل الله وتوفيقه انتقل ابنى الحبيب أحمد حسن، من لاعب هاوى إلى لاعب محترف مع نادى النجوم، بالتوفيق يا بيبو خطوة موفقة لاستكمال المسيرة، وأتمنى أشوفك دايماً فى الأفضل، ولكن ده مش هيحصل إلا بجهدك وعرقك والإصرار على تحقيق أهدافك وطموحاتك.. يالا شد حيلك منتظرينك صقر جديد".

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من ناحية أخرى، رفض أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبى العالم، فكرة خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مؤكدا أنه لا يفكر فى الأمر، ويجب أن تكون هناك طرق أخرى للاستعانة بنجوم والكرة ورموزها.

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وأضاف الصقر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الانتخابات قصة تانية مالهاش علاقة بالمنطق، والدليل إخفاق وائل جمعة فى انتخابات اتحاد الكرة، وحازم إمام نجح بشق الأنفس، وهذا يوضح أن الأمور لها حسابات أخرى بعيدة عن فكرة وجود نجوم الكرة الأدرى بمشاكل اللعبة وحلولها.

 وقال حسن، إن منظومة الكرة فى مصر لا تقدّر النجوم والرموز، ويتذكر فى أمم أفريقيا 2017، وجد أن الاتحاد الكاميرونى خصص مكان لنجومه ورموزه أساطير الكرة الكاميرونية، بينما مصر كان تركز على تواجد أعضاء مجلس الإدارة، وهذا يبرز عدم الاهتمام بالرموز، ومع تعاقب مجالس الإدارة فى الجبلاية الكل ياتى يدوس على الرموز ولا يقدرهم .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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