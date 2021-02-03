شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقالة أروابارينا من تدريب بيراميدز بعد الخسارة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها فريق بيراميدز تحت قيادة الأرجنتيني أروابارينا، وكان أخرها الخسارة من إنبي بثلاثية مقابل هدفين ، تتجه النية داخل الإدارة لإقالة الخواجة الأرجنتيني ، في ظل سوء النتائج تحت قيادته.

في المقابل هناك اتجاه من البعض داخل الفريق السماوى للإبقاء على المدير الفنى ، فى ظل ضيق الوقت خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات في بطولة الدورى أقربها أمام طلائع الجيش يوم 6 فبراير الجارى .

تولى تدريب الفريق خلال نوفمبر الماضى ، قاد الفريق في 13 مباراة ، فاز في 5 لقاءات ، و خسر في اثنان ، و تعادل في 6 مباريات ، وسجل الفريق تحت قيادته 18 هدفا، و دخلت شباكه 14 هدف .

وخسر فريق بيراميدز أمام انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وغزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48 بينما قلص الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63 .