شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على الإسماعيلى بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سموحة الشوط الأول من مباراته مع الإسماعيلين متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري، على استاد الإسماعيلي، في الظهور الأول للمدرب البوسني دراجان يوفيتش في تدريب الدرايش.

ونجح عبد الكريم الوادي لاعب فريق سموحة في وضع فريقه في المقدمة بهدف أول في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وشهد الشوط الأول محاولات من الطرفين كما طغت الخشونة في الالتحامات على أداء الفريقين، ما اضطر الحكم إبراهيم نور الدين لاشهار الكارت الأصفر 3 مرات، مرتين للاعبي سموحة ومرة للاعب في الإسماعيلي.

تشكيل الإسماعيلي شهد الظهور الأول للوافد الجديد محمد حسن، وجاء كالتالي: حارس مرمى.. محمد صبحي، وخط الدفاع.. محمود البدري، محمد هاشم، محمد عمار، محمد بيومى.

خط الوسط.. محمد حسن، محمود دونجا، أمامهما.. بابل، محمد صادق، الشامي، وخط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف.

وجاء على مقاعد البدلاء.. محمد مجدي، كاستيلو، حسين السيد، عبدالله جمعة، الوحش، نادر رمضان، شكرى نجيب، عماد حمدى، شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

مواجهات الإسماعيلي وسموحة شديدة الإثارة منذ صعود الأخير للممتاز موسم 2010/2011، حيث شهدت المواجهات الـ15 السابقة، تسجيل 48 هدفا.

فاز الإسماعيلي في أول موسم ذهابا وإيابا 3/2، ثم 4/2، وكررها الموسم قبل الماضي 2/1، و1/0، وحقق الدراويش 7 انتصارات، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل منها تعادل وحيد سلبى.

سجل الإسماعيلي 26 هدفا ويتصدر قائمة هدافيه كل من أحمد على كامل، وإيمانويل بناهيني، كالديرون برصيد 3 أهداف، يليهم حسنى عبدربه هدفين.

بينما سجل سموحة 22 هدفا يتقدمهم صامويل أفوام، وحسام باولو برصيد 3 أهداف، يليهما جودين أترام هدفين.

تم احتساب 4 ضربات مناصفة بين الفريقين، تم تسجيلها بنجاح وأهدر إسلام جمال لاعب سموحة الركلة الخامسة، وإشهار البطاقة الحمراء في5 مناسبات

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل شيلونجو للإسماعيلى وتعادل إبراهيم أبو اليزيد لسموحة بهدف فى مرماه فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 14 للمسابقة فى 18 يناير2020 على ستاد المكس

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للاسماعيلى عبد الرحمن مجدى وسجل لسموحة رجب نبيل فى الاسبوع 31 للمسابقة والتى أقيمت فى 2 أكتوبر 2020 على ستاد الاسماعيلية.