شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى للاعب الزمالك محمد عبد الغنى بعد تعرضه لإصابة فى الفك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللاعب محمد عبد الغني، مدافع نادى الزمالك، متابعيه وجمهوره، بصور له يظهر فيها بعد اتمام عملية الغرز التى خضع لها عقب إصابته التى تعرض لها فى مباراة فريقه أمس أمام نادى غزل المحلة والتى انتهت بهزيمة القلعة البيضاء بثنائية مقابل هدف.

ونشر عبد الغني مجموعة صور له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهر من خلالها الغزر التى خضع لها أسفل الفك، بعد إصابته فى المباراة نتيجة الالتحام القوي.

وأكد أسامة في تصريحات صحفية أن اللاعب تعرض للإصابة بثلاثة جروح أسفل الفك، وتم عمل خياطة 12 غرزة للجروح، وأضاف طبيب الزمالك أن عبد الغني لا يعاني من اي مضاعفات وسيحضر غدا لخوض تدريبات استشفائية خفيفة مع اللاعبين.



محمد عبد الغنى

محمد عبد الغنى

محمد عبد الغنى

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.