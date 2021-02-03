شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي لملعب التدريب لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الدحيل القطري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب التدريب لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الدحيل القطري المقرر إقامتها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي لقطات مصورة توثق لحظة وصول أتوبيس الأهلي إلى ملعب التدريب لأداء المران الرئيسي، قبل 24 ساعه تقريبا من انطلاق المباراة.

وتفقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ملعب المدينة التعليمية الذى يستضيف مباراة الأهلي والدحيل القطرى في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا توثق تفقد الجهاز الفني للأهلي، لملعب المدينة التعليمية الذى يستضيف مباراة الأهلى ضد الدحيل القطري المقرر إقامتها غدا الخميس.

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالعودة إلى قطر بعدما سبق ولعب بصفوف السد القطري قبل أكثر من 20 عام، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالك للأندية: "سعيد بالعودة إلى قطر والبطولة في أعلى المستويات وعندما تكون مدرب تريد أن تتواجد فيها، ونجن جاهزون ويجب ان نقدم الافضل وسنواجه خصم قوي هو الدحيل والذي فاز بالدوري القطري ونحترمهم كثيرا ولكن جاهزون لتقديم مستوي طيب".

وتابع: "المرة الثانية أتواجد في قطر ولكن عندما كنت هنا كنت لاعبا في فريق السد القطري ولكن هناك الكثير من التغيرات بعد 20 عام أو أكثر والبلد أصبحت مختلفة، ولم نجد فرصة بعد للاطلاع على اماكن اخرى ذهبنا مباشرة للفندق وملاعب التدريب".



أتوبيس الأهلي



لاعبو الأهلي



نجوم الأهلي