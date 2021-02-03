شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في المونديال.. شادي محمد يوجه رسالة لـ الشناوي قبل مواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شادي محمد كابتن الأهلي السابق، رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، قبل مباراة الأهلي والدحيل القطري المقرر إقامتها غدا، الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شادي محمد: "الشناوي واحد من أفضل الحراس في مصر.. أنا مبسوط من الشناوي جدا عشان محافظ على مستواه، ناس كتير بيتقال عليها نجوم وبتلعب ماتش كويس ومابنشوفهاش تاني".

وأضاف: "النجومة استمرارية، النجومة تحافظ على مستواك وتفضل تتألق وتحافظ على كيان فرقتك.. محمد الشناوي بيعمل كده ده بتحية له كبيرة.. وإن شاء الله يقود فرقته للانتصارات".

من ناحية أخرى، شادى محمد قائد النادى الأهلى السابق، أن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، هو الأنسب لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراة الدحيل القطري المرتقبة في مستهل مشوار الفريق الأحمر بمونديال الأندية، وقال شادي في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": أرى أن مروان محسن الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل، مع كامل احترامي للجماهير، لماذا لا نرى إيجابياته عندما نزل بديلاً في مباراة المقاولون وساهم في قلب النتيجة، مروان كان مهاجم مصر الأول، والعيب ليس فيه، ولكن طريقة اللعب الجديدة تحتاج رأس حربة محطة وتعتمد على الأطراف ومع تحركات المهاجم وارد أن تكون موفق أو لاتكون، وهو أفضل محطة في الثلاث مهاجمين، وأنصح مروان ألا يسمع لأحد.



شادي محمد

ووضع شادي التشكيل الأنسب لمواجهة الدحيل والذى جاء كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، بانون، أيمن، علي معلول، أليو ديانج، السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، مروان محسن.

أضاف: لم أكن أفضل ضم والتر بواليا ولا أليو بادجي ولكن وليد أزارو كان الأحق بالبقاء في الأهلي، كان لاعب واعد يخلق الكثير من الفرص وينحت في الصخر.

استكمل: اللاعب الذى يدخل النادي الأهلي يجب أن يدخل عن دراسة، ومش أي لاعب يلعب في الأهلي، بدر بانون مستواه في تزايد من مباراة لأخرى، ولديه روح كبيرة في الضغط على الخصم، وكرته مميزة وهناك تجانس بينه وبين أيمن أشرف.