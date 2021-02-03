الجهاز الفنى للأهلى يتفقد ملعب مباراة الدحيل قبل مونديال الأندية × 8 صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ملعب المدينة التعليمية الذى يستضيف مباراة الأهلي والدحيل القطرى في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورا توثق تفقد الجهاز الفني للأهلي، لملعب المدينة التعليمية الذى يستضيف مباراة الأهلى ضد الدحيل القطري المقرر إقامتها غدا الخميس.



الجهاز الفني للأهلي في ملعب مباراة الدحيل القطري

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالعودة إلى قطر بعدما سبق ولعب بصفوف السد القطري قبل أكثر من 20 عام، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالك للأندية: "سعيد بالعودة إلى قطر والبطولة في أعلى المستويات وعندما تكون مدرب تريد أن تتواجد فيها، ونجن جاهزون ويجب ان نقدم الافضل وسنواجه خصم قوي هو الدحيل والذي فاز بالدوري القطري ونحترمهم كثيرا ولكن جاهزون لتقديم مستوي طيب".

وتابع: "المرة الثانية أتواجد في قطر ولكن عندما كنت هنا كنت لاعبا في فريق السد القطري ولكن هناك الكثير من التغيرات بعد 20 عام أو أكثر والبلد أصبحت مختلفة، ولم نجد فرصة بعد للاطلاع على اماكن اخرى ذهبنا مباشرة للفندق وملاعب التدريب".



الجهاز الفني للأهلي يتفقد ملعب مباراة الدحيل القطري

وأردف: "نحن سعداء بالتواجد هنا، وكل مدرب متواجد هنا يمثل فريقه وقارته ويؤمن بإمكانية الوصول لأبعد نقطة ممكنة، ونحن هنا عن جدارة واستحقاق ونؤمن بقوتنا وقدرتنا ونعلم ان مستوى المنافسة سيكون عاليا مقارنة بما هو موجود في مصر ولكن مستعدون لذلك".

وأوضح: "لدينا فريق جيد والدحيل فريق كبير لا يمكن أن نقلل من شأنه والبعض يعتقد أن الطريق سيكون سالكا وهذا غير صحيح وكل الفرق صعبة وغير سهلة، وبن عطية لعب ليوفنتوس وهو مدافع قوي ويضم لاعبين، ولكن أؤمن بقدرات كبيري لذا أن متواجد هنا".



الجهاز الفني للأهلي



جانب من تفقد الجهاز الفني للأهلي ملعب المدينة التعليمية



ملعب المدينة التعليمية قبل مباراة الاهلي والدحيل



ملعب المدينة التعليمية



موسيماني المدير الفني للأهلي