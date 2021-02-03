شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بالهدف السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء.

ويحتل ثلاثة لاعبين وصافة صدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف وهم كل من رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، ويوسف إبراهيم "أوباما" نجم الزمالك، و جون أوكويي إيبوكا مهاجم إنبى.

ويتواجد برصيد 4 أهداف في المركز الثالث، ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وحسام حسن مهاجم سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش و أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ومروان حمدي لاعب مصر المقاصة السابق المنتقل حديثا للزمالك.

ويتقدم فريق طلائع الجيش على نظيره المقاولون العرب، بهدف فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز، بهدف أحرزه أحمد سمير فى الدقيقة 34 من أحداث اللقاء من ركلة جزاء سددها فى مرمى حارس ذئاب الجبل .

ويحتل الطلائع المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وطالب جهاز الطلائع لاعبيه بمواصلة خطة تعديل مسار الفريق في جدول المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري، وشدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه مواصلة الانتفاضة الأخيرة بخطف الثلاث نقاط الليلة.