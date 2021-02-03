شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفتيش على اتحاد الكرة تنهى عملها بعد مراجعة ملفات الـ5 سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة التفتيش المتواجدة باتحاد الكرة من عملها وتسليم التقرير إلي الجهات المسئولة للبت فيها بعد مراجعة اللجنة جميع العقود والأوراق والحسابات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الخمس الآخيرة.

وأنهت اللجنة التى كانت تضم أكثر من 18 فردا من مراجعة عدد من الملفات الخاصة باتحاد الكرة في السنوات الأخيرة ومنها عقد الملابس ومباريات المنتخب وعقد خافيير اجيري المدير الفني السابق للمنتخب و شركة الvar .

في سياق مغاير، قام مسئولو اتحاد الكرة بتغيير اللوجو الخاص بالجبلاية ووضع كلمة "عام المئوية" خاصة أنه في الثالث من ديسمبر من العام الجاري سيشهد مرور 100 عام علي تأسيس اتحاد الكرة، حيث يجهز مسؤولو الجبلاية لاحتفالية كبيرة تشهد مباراة ودية.

وتأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى العالم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى المباراة من نجوم منتخب مصر كل من حسام حسنوعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ومن أساطير كرة القدم فى العالم الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.