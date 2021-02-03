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الشناوي: نحترم الدحيل ولكن هدفنا إسعاد جماهيرنا

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القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوي قائد الأهلي عن سعادته بالتواجد في قطر لمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها فريقه بعد غياب 7 سنوات.

قال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدحيل غدا الخميس: "سعيد بالتواجد في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية، وعملنا الفترة الماضية على دراسة الدحيل وهو فريق كبير ونحترمه ونحن جاهزون ونتمنى التوفيق واسعاد جمهورنا".

أكمل: "منذ وصولنا الدوحة وهناك التزام شديد في المعسكر وإجراءات شديدة بسبب فيروس ونتفهم الموقف جيدا وكل اللاعبين أيضا ونلتزم بالتعليمات".

أضاف: نحن كنا ننتظر هذه اللحة من أجل الظهور في كأس العالم للأندية وإسعاد جماهيرنا".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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