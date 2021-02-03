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المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش بهدف فى ليلة صدارة "سمير" هدافى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ، التى جمعت الفريقين فى ستاد جهاز العسكرى بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

سجل للطلائع أحمد سمير من ركلة جزاء بالدقيقة 34 من الشوط الاول ، بينما تعادل للمقاولون أحمد داوودا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول أيضا .

وفى الشوط الثانى لم يمثل أى من الفريقين خطورة على الاخر ، ولم يصل أى منهما إلى مرمى الفريق المنافس .

وانفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي ، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء

ورفع الطلائع رصيده الى النقطة 11 ،  بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاءين  وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما وصل المقاولون العرب الى 11 نقطة أيضا بعد أن لعب 11 مباراة  فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين  وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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