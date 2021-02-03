شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش بهدف فى ليلة صدارة "سمير" هدافى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب ، التى جمعت الفريقين فى ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

سجل للطلائع أحمد سمير من ركلة جزاء بالدقيقة 34 من الشوط الاول ، بينما تعادل للمقاولون أحمد داوودا بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول أيضا .

وفى الشوط الثانى لم يمثل أى من الفريقين خطورة على الاخر ، ولم يصل أى منهما إلى مرمى الفريق المنافس .

وانفرد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد ما نجح في التسجيل مرة أخرى خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

وتصدر سمير قائمة الهدافين حتى الأن برصيد 6 أهداف منها 5 أهداف من ضربات جزاء

ورفع الطلائع رصيده الى النقطة 11 ، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 15 هدف فيما وصل المقاولون العرب الى 11 نقطة أيضا بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاءين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا.