شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: البعض يعتقد أن طريقنا بمونديال الأندية سهل وهذا غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالعودة إلى قطر بعدما سبق ولعب بصفوف السد القطري قبل أكثر من 20 عام.

قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالك للأندية: "سعيد بالعودة إلى قطر والبطولة في أعلى المستويات وعندما تكون مدرب تريد أن تتواجد فيها، ونجن جاهزون ويجب ان نقدم الافضل وسنواجه خصم قوي هو الدحيل والذي فاز بالدوري القطري ونحترمهم كثيرا ولكن جاهزون لتقديم مستوي طيب".

تابع: "المرة الثانية أتواجد في قطر ولكن عندما كنت هنا كنت لاعبا في فريق السد القطري ولكن هناك الكثير من التغيرات بعد 20 عام أو أكثر والبلد أصبحت مختلفة، ولم نجد فرصة بعد للاطلاع على اماكن اخرى ذهبنا مباشرة للفندق وملاعب التدريب".

أردف: "نحن سعداء بالتواجد هنا، وكل مدرب متواجد هنا يمثل فريقه وقارته ويؤمن بإمكانية الوصول لأبعد نقطة ممكنة، ونحن هنا عن جدارة واستحقاق ونؤمن بقوتنا وقدرتنا ونعلم ان مستوى المنافسة سيكون عاليا مقارنة بما هو موجود في مصر ولكن مستعدون لذلك".

أوضح: "لدينا فريق جيد والدحيل فريق كبير لا يمكن أن نقلل من شأنه والبعض يعتقد أن الطريق سيكون سالكا وهذا غير صحيح وكل الفرق صعبة وغير سهلة، وبن عطية لعب ليوفنتوس وهو مدافع قوي ويضم لاعبين، ولكن أؤمن بقدرات كبيري لذا أن متواجد هنا".