شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقتل طموح بيراميدز ويهزمه 3 / 2 فى الدورى المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين منذ قليل ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي إقيمت على استاد بتروسبورت.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وغزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48 بينما قلص الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63 .

وجاء تشكيل بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

بينما أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه كالتالى محمود جاد - زياد بوغطاس - مصطفي عادل - رامى صبرى - كريم فؤاد - محمد مرسى - مصطفى شلبي - صلاح ريكو - أحمد العجوز - جون أوبوكا - دينو بيتر.

وبهدة النتيجة يحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف.