شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..تعادل الطلائع و المقاولون 1\1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش و المقاولون العرب ، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، بالمواجهة التى تجمع الفريقين باستاد الرياضة العسكرى ، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز .

تقدم طلائع الجيش فى الدقيقة 34 ، بهدف أحرزه أحمد سمير من ركلة جزاء سجلها فى مرمى محمود أبو السعود، بينما تعادل للمقاولون أحمد داوودا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، ليدرك التعادل لفريقه قبل صافرة نهاية الشوط .

ويحتل الطلائع المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هدفا.