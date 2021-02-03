شكرا لقرائتكم خبر عن بن يوسف والشامى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني “دراجان يوفيتش” تشكيل لاعبيه استعدادا لملاقاة سموحة بعد قليل فى عاشر جولات مسابقة الدورى المصرى.

التشكيل شهد الظهور الأول للوافد الجديد محمد حسن.

وجاء التشكيل كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي

خط الدفاع.. محمود البدري، محمد هاشم، محمد عمار، محمد بيومى.

خط الوسط.. محمد حسن، محمود دونجا

أمامهما.. بابل، محمد صادق، الشامي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف.

على مقاعد البدلاء.. محمد مجدي، كاستيلو، حسين السيد، عبدالله جمعة، الوحش، نادر رمضان، شكرى نجيب، عماد حمدى، شيلونجو.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

مواجهات الإسماعيلي وسموحة شديدة الإثارة منذ صعود الأخير للممتاز موسم 2010/2011، حيث شهدت المواجهات الـ15 السابقة، تسجيل 48 هدفا.

فاز الإسماعيلي في أول موسم ذهابا وإيابا 3/2، ثم 4/2، وكررها الموسم قبل الماضي 2/1، و1/0، وحقق الدراويش 7 انتصارات، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل منها تعادل وحيد سلبى.