شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات الأهلى لمواجهة الدحيل بوجود الشناوى وموسيمانى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى الأهلى استعداداته لمباراة الدحيل في أول مواجهاته ضمن مباريات مونديال الأندية كبطل أفريقيا حيث يعول جماهير النادى كثيراً على تلك البطولة أملاً في ظهور القلعة الحمراء بأفضل شكل ممكن وملائم لتاريخه الكبير.

ونشر الحساب الرسمي لبطل أفريقيا 9 مرات عدة صور من آخر استعدادات الفريق لمواجهة الدحيل القطرى يوم الخميس القادم.



استعدادات الاهلى

من ناحية أخرى عبر محمد الشناوي قائد الأهلي عن سعادته بالتواجد في قطر لمشاركة في كأس العالم للأندية، والتي يشارك فيها فريقه بعد غياب 7 سنوات.

قال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الدحيل غدا الخميس: "سعيد بالتواجد في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية، وعملنا الفترة الماضية على دراسة الدحيل وهو فريق كبير ونحترمه ونحن جاهزون ونتمنى التوفيق واسعاد جمهورنا".



استعدادات الاهلى لمباراة الدحيل