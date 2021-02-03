بطولة إنكلترا: مورينيو يتوقع عودة كاين إلى الملاعب الأسبوع المقبل

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لندن: يتوقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم عودة مهاجمه الدولي هاري كاين الى الملاعب الاسبوع المقبل بعد تعافيه السريع من اصابة في الكاحل تعرض لها الاسبوع الماضي.

وتعرض قائد المنتخب الانكليزي الى اصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها امام ضيفه ليفربول 1-3 الخميس الماضي، وكان توتنهام يخشى غيابه لفترة طويلة.

لكن كاين (27 عاما) حقق تقدمًا جيدًا في عملية التعافي ويتوقع مورينيو أن يكون جاهزا لمواجهة مضيفه إيفرتون الاربعاء المقبل في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي أو في 13 شباط/فبراير الحالي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدور.

وساهم كاين في تسجيل 23 هدفا من الاهداف الـ34 للنادي اللندني في الدوري الانكليزي (سجل 12 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة).

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية استضافة الجار تشلسي في ختام المرحلة الثانية والعشرين "تحسُّن جيد، إنه سعيد بالتطور في التعافي وبالطبع نحن سعداء أيضا".

وأضاف "أعتقد أنه ليس من التفاؤل الجيد القول أنه يجب عليه ان يلعب الاسبوع المقبل، سيكون ذلك مجرد نتيجة لتطوره الجيد في التعافي. لذلك نحن سعداء. كنا خائفين عندما حدث ذلك، لكن الأسبوع المقبل سنلعب مع إيفرتون و(مانشستر) سيتي في نهاية الأسبوع. أعتقد أنه في إحدى هاتين المباراتين يجب أن يعود".

وتراجعت نتائج رجال المدرب مورينيو الذي سيواجه فريقه السابق تشلسي غدا، في الآونة الاخيرة بعدما كان في احدى المراحل في الصدارة، لكنه يحتل المركز السادس حاليا مع مباراة مؤجلة، بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.