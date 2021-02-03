الامارات | نهيان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، برئاسة عبدالله بطي القبيسي، وعضوية: محمد عمير المشغوني (نائباً للرئيس)، بخيت عشير المزروعي، احمد سالم الهاملي، محمد حبيب المنصوري.

وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.

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