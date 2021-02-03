الامارات | مدرب الظفرة: قرار الاستغناء عن ياسين البخيت كان فنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الظفرة: قرار الاستغناء عن ياسين البخيت كان فنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض أن القرار الذي اتخذه النادي بالاستغناء عن خدمات الدولي الأردني ياسين البخيت كان لأسباب فنية لكون أن "فارس الظفرة" سيعتمد أسلوب جديد في الدور الثاني في ظل وجود الثلاثي الهجومي، السنغالي ماكيتي ديوب والاسباني بيدرو كوندي إلى جانب البرازيلي دنيلسون بيريرا.

وقال قويض في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الجزيرة في رده على سؤال "الإمارات اليوم" حول الدوافع من الاستغناء عن البخيت في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية: "تصريح الذي أدلى به المحترف الأردني السابق بالفريق بأن قرار ابعاده عن الفريق ليس فنياً فأقول إن القرار فني لأن الفريق سيؤدي بإسلوب جديد".

وأضاف المدرب السوري: "عندما وضع ديوب وياسين ودينيلسون رجحت كفة ديوب مع الطريقة الجديدة، بالنسبة لي فأنا احترام ياسين البخيت وامكانياته وهو أحد أبناء النادي طالما أنه دافع عن شعاره، عموماً التمارين الحالية شهدت انسجاماً كبيراً بين ديوب وكوندي".

وحول لقاء الغد أمام الجزيرة، أوضح مدرب فريق الظفرة إنه هدفهم هو الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء طالما أن المواجهة ستقام على ملعب حمدان بن زايد، وأضاف: "عموماً سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة".

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