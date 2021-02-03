بيدرو: الدفاع طريق العين لهزيمة شباب الأهلي

أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أن «الزعيم» إذا ما أراد التغلب على شباب الأهلي الجمعة في قمة الجولة 15 من دوري الخليج العربي، عليه أن يكون قوياً من الناحية الدفاعية وأن يحافظ على نظافة شباكه، وليس كما حدث معه في مباراته الأخيرة أمام خورفكان، حين تلقى هدفين.

وأشار إلى أن حظوظ الفريقين متساوية بنسبة 50% لكل فريق، وقال في المؤتمر الصحفي: جميع مبارياتنا القادمة مهمة للغاية، وندرك جيداً أننا لسنا في وضع جيد في جدول الترتيب، هذا بجانب أننا لم نظهر بالصورة المطلوبة في أول مواجهة لنا بالدور الثاني، إلا أننا نرغب بشدة في تغيير الصورة والظهور بشكل جيد.

وتابع: لدينا بعض الغيابات وهي إحدى المشاكل التي تواجهنا حالياً، لذلك حرصنا على جعل لاعبي التشكيلة الرئيسية للفريق يتدربون معاً طوال الأسبوع للمحافظة على مستوى التناسق بينهم، ولكن غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين ليس بالأمر السهل، فعندما يكون لديك غيابات تصل إلى ستة أو سبعة أو ثمانية لاعبين، فالأمر لا يعتبر طبيعياً، وتذكرون مباراتنا أمام الجزيرة في الدور الأول على أرضنا، حيث كان أداء الفريق رائعاً في الشوط الأول مع أداء جيد والتزام بخطة اللعب وبجودة لعب جيدة سواء بالكرة أو من دون كرة، هذا ما سنحاول قصارى جهدنا فعله في مواجهة شباب الأهلي، ونعرف تماماً ما يجب علينا القيام به، ولكن علينا أن نكون في المستوى المطلوب.

وذكر في ختام حديثه: نرغب وبشدة للانتقال من المركز الرابع لنكون ضمن أول ثلاثة فرق في الترتيب وهو هدفنا في الوقت الحالي ويجب أن نكون واقعيين وواضحين، فنحن لا نريد أن نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس، وإنما نتطلع إلى تحسين موقعنا وسنحاول أن نصل إلى قمة جدول الترتيب، وإذا لم نُفلح بذلك على الأقل أن نكون في المركز الثاني أو الثالث.