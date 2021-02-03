شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتوج بلقب بطولة السلم لدراجات السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد شباب الأهلي المركز الأول على صعيد الفردي والفرقي في سباق النخبة للسيدات، وذلك ضمن منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية، بنسختها الخامسة التي اختتمت الأربعاء، ونظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق النخبة للسيدات لمسافة 106 كلم، ومشاركة 75 متسابقة، بمنطقة سيح السلم في دبي.

وأطلق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إشارة بداية السباق، وتابع جانباً من مجرياته الذي امتد ضمن محمية المرموم الطبيعية.

وأحرزت مارتا باستيانيلي من فريق شباب الأهلي المركز الأول بعدما قطعت مسافة السباق بزمن وقدره 2,33,57 ساعة، تليها زميلتها في نفس الفريق آنا تريفيسي بالمركز الثاني، وجاءت بالمركز الثالث سماح خالد من فريق شرطة دبي.

فيما نال فريق شباب الأهلي المركز الأول للفرق، يليه ثانياً فريق شرطة دبي، وثالثاً فريق ووش.

وقام بتتويج الفائزات عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه ورعايته التي وضعت البطولة في صدارة البطولات، ووفرت لها أسباب التطور والنمو في كل عام، وهو ما انعكس على النسخة الخامسة التي شهدت زيادة في عدد السباقات التي وصلت إلى 6 سباقات لمختلف الفئات، ومشاركة نحو 500 متسابق من الهواة والمحترفين من الرجال والسيدات.

وأكد محمد الموسى، رئيس اللجنة اللوجستية، أن التزام المتسابقات والفرق بالمسار الدقيق الذي وضعته اللجنة المنظمة، ساهم في زيادة قوة المنافسة.

وعبر ماجد البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، عن تقديره لجهود وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي ساهمت في متابعة تفاصيل البطولة، ما انعكس على وصول الحدث إلى العالمية.