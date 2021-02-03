شكرا لقرائتكم خبر عن سر الاستغناء عن ثلاثي الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن الاستغناء عن ثلاثي الفريق، عمر عبد الرحمن «عموري»، وعامر عبد الرحمن، وأحمد ربيع كان لأسباب إدارية تتعلق بالناحية المالية، وكذلك لأسباب فنية، لأن الفريق لم يستفد منهم بسبب الإصابات.

وقال كايزر: «لا نشك في قدرات اللاعبين الشباب، وأنا واثق في أنهم سيتألقون مع أنديتهم الجديدة»، معتبراً أن مباراة الجزيرة والظفرة ستكون صعبة، لأن المنافس دائماً يلعب بقوة أمامهم.

وتحدث عن المباراة مع الظفرة الجمعة،ووصفها بالقوية أمام فريق صعب.

وقال: لقد واجهنا هذا الفريق مرتين في هذا الموسم وتعادل معنا 1-1 على ملعبنا قبل أن نخسر منه ونودع كأس رئيس الدولة، لذلك ندرك أنه فريق يلعب بقوة مضاعفة أمامنا.

وأوضح مدرب الجزيرة أن جميع اللاعبين جاهزون للمباراة باستثناء خليفة الحمادي المطرود بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام النصر.

وعن انضمام مواطنه براندلي كواس للجزيرة،قال كايزر: أعرف براندلي جيداً وقد رأيته في الأندية التي لعب لها في هولندا وأعرف قدراته مع النصر ويحب أن يكون على الجناح الأيمن رغم أنه يجيد اللعب على الجهتين، وينتظر أن ينسجم مع الفريق أكثر وسنرى خلال التدريبات إن كان باستطاعته أن يشارك أمام الظفرة.

وأعترف مدرب «فخر أبوظبي» بأنه يعاني في اختيار اللاعب الذي يلعب على الجناح الأيمن الذي يتألق عبره عمر تراوري، وهناك النيجيري ازيكيل ايمواه العائد من الإصابة بعد انضمام مواطنه كواس.