شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الملك: شباب الأهلي لم يفاوض «عموري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

نفى إبراهيم عبدالملك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بأن النادي دخل في مفاوضات مع عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الجزيرة السابق الذي انتهت علاقته مع «فخر أبوظبي» قبل أيام بالتراضي وأصبح لاعباً حراً، مؤكداً لـ «الخليج الرياضي» أن «شركة شباب الأهلي لكرة القدم لم ولن تدخل في مفاوضات بشأن ضم عمر عبد الرحمن».

وأضاف: «مع احترامنا وتقديرنا لعمر عبد الرحمن كلاعب كبير، إلا أننا لم نقم بأي مفاوضات باعتباره أصبح لاعباً حراً، وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً ونؤكد ذلك عبر «الخليج الرياضي» ونأمل ممن تكهنوا بذلك الرجوع إلى المصادر الرسمية في النادي، للتأكد من المعلومة قبل نشرها، وقد أعلنت الشركة عن من تم ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية، ونثق في قدرة المجموعة الموجودة على تحقيق تطلعات النادي وفي عودة الفريق الأول إلى مكانه الطبيعي ضمن الكبار في جدول ترتيب الدوري بعد أن سلك مساره بالفعل بنجاح المدرب الوطني مهدي علي في إعادة شخصية الفريق إلى سابق عهده كفريق بطل اعتاد الوجود في القمة».

وعن الطموح في الدور الثاني قال: «الفريق بدأ مرحلة الصعود من واقع نتائجه الأخيرة، والتتويج بكأس السوبر كان خير حافز للاعبين وفتح شهيتهم لتقديم الأفضل ونثق في أن الفريق سيستعيد مكانته في الدوري ضمن المراكز الأولى».

ويذكر أن شباب الأهلي كان ضم مؤخراً لاعب الوسط الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ( 27 عاماً) قادماً من النصر السعودي على سبيل الإعارة، وأتبعه بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي يوري سيزار،من مواليد 2000 وقيده في فئة اللاعبين المقيمين.