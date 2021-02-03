قبل ساعات من مواجهة الدحيل.. موسيماني: لسنا في «نزهة» والأهلي سيقاتل.. والشناوي: نتسلح بالروح والجماهير وسنفعل كل شيء

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أن الفريق سوف يقاتل من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري مساء غد الخميس في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تلك هي المرة الثانية لي في قطر، تواجدت من قبل لاعباً في صفوف السد، لكن بعد أكثر من 20 عاماً، البلد أصبحت مختلفة وتطورت بشكل ملفت، لم تتح لنا الفرصة للتواجد في أماكن أخرى سوى ملاعب التدريب والفندق، نحن سعداء بالتواجد في قطر".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "كل مدرب هنا يمثل فريقه وقارته، وبالطبع كل مدرب يؤمن بقدرته على الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وتابع الجنوب إفريقي: "نؤمن بقدرتنا وقواتنا، نعلم أن المنافسة مختلفة عن التي في مصر، لكن نؤمن بفرصنا بالفوز، لدينا فريق جيد، والدحيل ايضا فريق جيد ولا يمكن التقليل منه".

وأكمل: "الطريق لن يكون سهلا من أجل العبور والفوز بالمباراة، الدحيل يمتلك لاعبين كبار ومميزين، لكن الأهلي لديه فريق قوي وأومن بحظوظ الفريق".

وأضاف موسيماني: "فزنا بدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي نحن هنا عن جدارة واستحقاق، الأهلي لديه عقلية الفريق الجماعي".

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته بالقول: "سنقدم أفضل ما لدينا في المباريات، الجماهير يجب أن تشاهدنا نقاتل ونقدم أفضل ما لدينا، نحن نعلم من نحن، نحن الأهلي، لم نأت هنا للنزهة، لكن لكي نقدم ما لدينا".

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه عن اشتياقه وزملائه لمشاهدة الجمهور الأحمر في المدرجات من جديد عندما يخوض مواجهته الأولى في كأس العالم للأندية أمام الدحيل .

وقال الشناوي: "سعداء بالمشاركة في أكبر البطولات العالمية للأندية، إنه أمر يدعو إلى الفخر الشديد لكل اللاعبين".

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "لدينا إصرار كبير على تقديم عروض مميزة وقوية والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ننتظر دعم الجمهور في الملعب بفارغ الصبر".

وتابع: "نشتاق إلى اللعب وسط جمهورنا من جديد، فهو أمر يُسعدنا للغاية بكل تأكيد، كل اللاعبين ينتظرون رؤية الجماهير معهم في الملعب مرة أخرى، وسيكون سلاحنا أيضاً روح فريق النادي الأهلي المعروفة".

وأكمل حارس منتخب مصر: "سنفعل كل ما لدينا لتحقيق الفوز على الدحيل في المباراة الاولى، كل الفريق يتمتع برغبة قوية للغاية من أجل تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في المونديال بنجاح".

ويُشارك الأهلي في مونديال الأهلي بصفته بطلاً للقارة الإفريقية بعد تتويجه بدوري الأبطال في نوفمبر الماضي، بينما يُشارك الدحيل بصفته بطل الدولة المضيفة، وسيفوز الفائز بالمباراة ببطاقة نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.