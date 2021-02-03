CNN تصف موسيماني بـ "جوارديولا" و "مانديلا" إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

شبهت شبكة "CNN" الأمريكية، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلى، بنظيره الاسباني الشهير بيب جوارديولا مدرب نادى مانشستر سيتي الانجليزي حيث أكدت أن بيتسو هو "جوارديولا" الكرة الأفريقية الجديدة، وأكدت الصحيفة العالمية أن نجاح موسيماني تسبب في إثارة ضجة في القارة الأفريقية وتناقش الكثيرون حول ما إذا كان بإمكانه أن يكون أول أفريقي ينتقل من القارة إلى تدريب في إحدى بطولات الدوري الكبرى في أوروبا.

وإمتدحت الشبكة، مدرب الاهلى قبل ساعات من انطلاق كاس العالم للاندية فى قطر، حيث قالت، قد يُعرف باسم "بيب جوارديولا" لكرة القدم الأفريقية ، لكن شعار مدرب الأهلي بيتسو موسيماني هو شعار صاغه النجم الشهير نيلسون مانديلا.

موسيماني موسيماني

ويرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن بإمكانه التدريب في قارة أوروبا لكن قبل تغير العديد من الأشياء، مشيرا إلى أن رئاسة محمود الخطيب للقلعة الحمراء تُشبه رئاسة كيني دالجيش لليفربول، حيث علق قائلاً لشبكة "CNN"، "يبدو الأمر دائمًا مستحيلًا حتى يفعله شخص ما".

واستشهد مدرب الأهلي بقصة نيلسون مانديلا وضرب بها مثالا في الصبر والجَلَد "هل فكرت يوما أن يكون لجنوب إفريقيا رئيسا أسمر البشرة مثل نيلسون مانديلا؟ لقد كانت قصته مدهشة".

وكان نيلسون مانديلا قد تولي رئاسة جنوب إفريقيا عام 1994.

وواصل حديثه، مع الشبكة، "هل تصدق أن شخصا مثلي قادما من بلدة بها عنصرية وحظى ببدايات متواضعة، يكون أول مدربا من جنوب إفريقيا يفوز بدوري أبطال إفريقيا في مناسبتين ويحقق جائزة أفضل مدرب في القارة؟".