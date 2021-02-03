بيراميدز يواصل السقوط ويخسر أمام إنبي بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

حقق نادي إنبي فوزا على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر في دوري we المصري.

وافتتح محمود وادي أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة، وعادل رامي صبري النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يضيف جون إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 قبل انتهاء الشوط الأول.

وبعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، فاجأ دينوبيتر جودي لاعب إنبي، نادي بيراميدز بهدف ثالث، وقلص الوافد الجديد دييجو رولان فارق الأهداف في الدقيقة 63.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 15 في المركز السادس.