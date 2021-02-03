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مدرب الدحيل: مشجعو الأهلي أكثر ولكن أفضل من أن يكون الملعب فارغًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عدّد صبري لموشي المدير الفني لفريق الدحيل القطري، مميزات الأهلي قبل المواجهة المرتقبة في افتتاحية مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية المقررة في قطر خلال الفترة من 4 لـ11 فبراير الجاري.

وقال لموشي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عشية المباراة: "أعرف لاعبي الأهلي المهمين، يمكن أن أقول إن الظهيرين وخاصة معلول يجيد الكرات الثابتة، وكذلك لاعبو الوسط".

وأضاف: "نعلم أن الأهلي من الممكن أن يضعنا في مواقف صعبة، سنسعى للضغط؛ لنجد حلولًا لفريقنا ونستغل مميزاتنا".

وعن وجود الجماهير الداعمة للاهلي في قطر، قال لموشي: "نعلم أن هناك أعدادًا كبيرة من المصريين، وسيكون لهم مشجعون أكثر من الدحيل، أُفضل ذلك بدلاً من أن يكون الملعب فارغًا، ولكنها فرصة استثنائية للاعبين".

وأكمل: "سنحاول أن نصمد أمامهم ونضغط عليهم؛ لنجد حلولاً حين يضعوننا في مواقف صعبة".

واختتم: "نعرف قيمة الأهلي جيدًا، فريق قوي جدًا، وله نجاحات كبيرة في أفريقيا وفاز بالدوري المصري مرات عديدة على التوالي".

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احمد سعيد

احمد سعيد

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