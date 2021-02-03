قائد الدحيل: سنقاتل أمام الأهلي.. ولا أفكر سوى في التأهل لنصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
وعد المعز علي قائد الدحيل القطري، جماهير فريقه بالقتال من أجل تجاوز عقبة الأهلي.
ويلعب الدحيل حامل لقب الدوري القطري، أمام نظيره الأهلي بطل أفريقيا في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.
وقال قائد الدحيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هدفنا الوصول لأبعد مدى، نستعد بشكل قوي".
وتابع: "المهم هو مساعدة فريقي في الفوز والتأهل، لا أفكر في مسألة الهداف أو احراز الأهداف بنفسي، المهم هو تأهل الفريق للدور التالي".
وأضاف: "سنلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، نتمنى تقديم بطولة كبيرة تليق باسم الدحيل، نحن معتادون على اللعب في هذا الملعب".
واختتم: "الأهلي فريق كبير ومحترم، سنقاتل لمدة 90 دقيقة وإن شاء الله نحقق الفوز والتأهل".