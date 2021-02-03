مجاهد: لا يوجد نية لإلغاء الدوري.. ومصر ستواجه "أساطير العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

نفى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ما تردد بشأن وجود نية لإلغاء مسابقى الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وقال مجاهد في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء "تم وضع موعد لانتهاء الدوري وهو يوم 30 سبتمبر، المسابقة المحلية تسير وفقا لضوابط ولوائح صارمة".

وتابع "إدارة المسابقات تعكف فى الوقت الراهن على الانتهاء من مواعيد جدول الدورى حتى الاسبوع ٣٤، فور الانتهاء من مواعيد الدورى، سيتم إرساله إلى الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة النهائية".

وأضاف "سيتم إعادة صياغة بند الجدارة الرياضية وقال : بند الجدارة الرياضية مكتوب بشكل سي جدا فى اللائحة ولا يمنح العدالة للفرق المشاركة فى المسابقة المحلية، تمت مناقشة بند الجدارة الرياضية مع مسؤولى الأندية خلال الجلسات التى تم عقدها فى الآونة الأخيرة من أجل الاتفاق على تعديل صياغة بند الجدارة الرياضية".

وشدد "كل ما يثار حول بند الجدارة الرياضية ياتي فى إطار التربص وسوف يتم تعديل الصياغة بالتنسيق مع الأندية، ولا نية لإلغاء الدورى كما يتردد بين الحين والآخر، الجميع يتمسك باستكمال المسابقة المحلية خلال الفترة القادمة".

وصرح "مئوية اتحاد الكرة يوم ٣ ديسمبر ويتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل خروج الاحتفالية فى ابهي صورة، يتم التحضير لاحتفالية بشكل يليق باسم وحجم مصر وسوف يتم تشكيل لجان والاستعانة بالكاتب إبراهيم عيسى إضافة إلى الدكتور محمد عفيفي بكلية الآداب جامعة القاهرة للمشاركة فى إبراز تاريخ الكرة المصرية واحتفالية الجبلاية"

واختتم "سوف تقام مباراة ودية بين منتخب مصر وأساطير العالم على هامش الاحتفالية وسيتم توجيه الدعوة إلى العديد من الشخصيات الرياضية العالمية والعامة ورموز وأساطير الكرة فى العالم لحضور احتفالية مئوية الجبلاية".