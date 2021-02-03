الشناوي: نتسلح بالروح والجماهير.. وسنفعل كل شيء لتخطي الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه عن اشتياقه وزملائه لمشاهدة الجمهور الأحمر في المدرجات من جديد عندما يخوض مواجهته الأولى في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري غداً الخميس.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عن طريق تقنية الفيديو عبر الانترنت قال الشناوي :"سعداء بالمشاركة في أكبر البطولات العالمية للأندية، إنه أمر يدعو إلى الفخر الشديد لكل اللاعبين".

وأضاف حارس الأهلي :"لدينا إصرار كبير على تقديم عروض مميزة وقوية والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ننتظر دعم الجمهور في الملعب بفارغ الصبر".

وواصل الشناوي :"نشتاق إلى اللعب وسط جمهورنا من جديد، فهو أمر يُسعدنا للغاية بكل تأكيد، كل اللاعبين ينتظرون رؤية الجماهير معهم في الملعب مرة أخرى، وسيكون سلاحنا أيضاً روح فريق النادي الأهلي المعروفة".

وأتم الشناوي :"سنفعل كل ما لدينا لتحقيق الفوز على الدحيل في المباراة الاولى، كل الفريق يتمتع برغبة قوية للغاية من أجل تحقيق الفوز وعبور المحطة الأولى في المونديال بنجاح".

ويُشارك الأهلي في مونديال الأهلي بصفته بطلاً للقارة الإفريقية بعد تتويجه بدوري الأبطال في نوفمبر الماضي، بينما يُشارك الدحيل بصفته بطل الدولة المضيفة، وسيفوز الفائز بالمباراة ببطاقة نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.