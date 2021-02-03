الأهلي يعلن سلبية مسحة جميع أفراد البعثة قبل مواجهة الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق استعدادا لمواجهة الدحيل القطري.

وكشف طبيب الفريق في تصريحات رسمية، أن جميع أفراد بعثة النادي الأهلي أجرت المسحة الطبية، عشية مواجهة الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية في الدوحة خلال الفترة من 4 لـ11 فبراير الجاري.

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الخميس.

وتعد تلك المسحة الرابعة لبعثة الأهلي منذ وصولها لقطر، حيث أجرت المسحة الأولى بمجرد الوصول للدوحة، ثم 3 مسحات على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل، بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا يوم الإثنين المقبل.