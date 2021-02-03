"الخليج 365" يجيب عن.. 10 أسئلة أكثر تداولًا عن الأهلي قبل 24 ساعة من افتتاح المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

يلتقي مساء غدٍ الخميس الأهلي بالدحيل القطري في افتتاح مباريات بطل أفريقيا بكأس العالم للأندية، حيث يأمل في تحقيق الفوز الذي يؤهله لنصف النهائي أمام بايرن ميونيخ.

ما توقيت إقامة المباراة؟

- تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

ما القناة الناقلة للمباراة؟

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي (المفتوحة) إضافة إلى قناة بي إن إتش دي 1، وبي إن إتش دي 11 الناطقة بالانجليزية، وقناة الكأس 3.

من يعلق على المباراة؟

يعلق على المباراة كل من خليل البلوشي، وحفيظ دراجي.

ما موقف المباراة في حالة التعادل؟

في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين يحصلان على راحة 5 دقائق دون مغادرة أرض الملعب، ثم يبدأ الوقت الإضافي لمدة 15 دقيقة للشوط الواحد دون راحة بين الشوطين، وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ما موقف حسين الشحات؟

تعافى حسين الشحات من الإجهاد العضلي الذي تعرض له أمام بيراميدز وأصبح جاهزًا من أجل مواجهة الدحيل بعدما خاض تدريب الفريق الجماعي منذ الاثنين الماضي.

ما موقف محمد هاني؟

بات محمد هاني جاهزًا هو الآخر لخوض المباريات، حيث أصبح في كامل الجاهزية بعدما تجاوز الإصابة التي أجبرت بيتسو موسيماني على استبداله في مباراة بيراميدز.

ما موقف بدر بانون؟

رغم تعرض اللاعب المغربي بدر بانون للإصابة في الكاحل بمران الثلاثاء إلا أن اللاعب يشارك في المران الختامي بشكل طبيعي.

كم عدد اللاعبين في قائمة المباراة؟

سيتم السماح بتواجد 12 لاعبًا بين البدلاء، على أن تتم الموافقة على تواجد 11 مسؤولًا من النادي على مقاعد البدلاء أيضًا بما في ذلك الجهاز الفني والطبي والإداري.

ما القانون الجديد الذي سيطبق؟

سيُطبق فيفا بروتوكولاً يُسمح فيه لكل فريق بإجراء تبديل ارتجاج المخ واحد على الأكثر خلال المباراة، ويمكن إجراء هذا التبديل بغض النظر عن عدد التغييرات المستعملة.

سيتم تطبيق اختبار تبديلات ارتجاج المخ جنبًا إلى جنب مع لوائح المنافسة وبروتوكول فيفا الخاص بالعودة إلى اللعب الموضّح في أداة تقييم الارتجاج الرياضي.

ماذا سيكون زي الأهلي في المباراة؟

يرتدي الأهلي الزي البديل، (القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء) خلال مباراة الدحيل مساء غد الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، على أن يرتدي الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.