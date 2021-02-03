مؤتمر المباراة.. موسيماني: لسنا في "نزهة".. والأهلي سيقاتل لتخطي الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق سوف يقاتل من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري مساء الخميس في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "تلك هي المرة الثانية لي في قطر، تواجدت من قبل لاعبا في صفوف السد، لكن بعد أكثر من 20 عاما، البلد أصبح مختلفًا وتطور بشكل ملفت، لم تتح لنا الفرصة للتواجد في أماكن أخرى سوى ملاعب التدريب والفندق، نحن سعداء بالتواجد في قطر".

وأضاف: "كل مدرب هنا يمثل فريقه وقارته، وبالطبع كل مدرب يؤمن بقدرته على الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وأكمل: "نؤمن بقدرتنا وقواتنا، نعلم أن المنافسة مختلفة عن التي في مصر، لكن نؤمن بفرصنا بالفوز، لدينا فريق جيد، والدحيل أيضا فريق جيد ولا يمكن التقليل منه".

وواصل: "الطريق لن يكون سهلا من أجل العبور والفوز بالمباراة، الدحيل يمتلك لاعبين كبارًا ومميزين، لكن الأهلي لديه فريق قوي وأومن بحظوظ الفريق".

وتابع "موسيماني "نحن فزنا بدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي نحن هنا عن جدارة واستحقاق، الأهلي لديه عقلية الفريق الجماعي".

واختتم "سنقدم أفضل ما لدينا في المباريات، الجماهير يجب أن تشاهدنا نقاتل ونقدم أفضل ما لدينا، نحن نعلم من نحن، نحن الأهلي، لم نأت هنا للنزهة، لكن لكي نقدم ما لدينا".