مؤتمر المباراة.. موسيماني: لسنا في "نزهة".. والأهلي سيقاتل لتخطي الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق سوف يقاتل من أجل تخطي عقبة الدحيل القطري.
ويستعد الأهلي لملاقاة الدحيل القطري مساء الخميس في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "تلك هي المرة الثانية لي في قطر، تواجدت من قبل لاعبا في صفوف السد، لكن بعد أكثر من 20 عاما، البلد أصبح مختلفًا وتطور بشكل ملفت، لم تتح لنا الفرصة للتواجد في أماكن أخرى سوى ملاعب التدريب والفندق، نحن سعداء بالتواجد في قطر".
وأضاف: "كل مدرب هنا يمثل فريقه وقارته، وبالطبع كل مدرب يؤمن بقدرته على الوصول لأبعد نقطة ممكنة".
وأكمل: "نؤمن بقدرتنا وقواتنا، نعلم أن المنافسة مختلفة عن التي في مصر، لكن نؤمن بفرصنا بالفوز، لدينا فريق جيد، والدحيل أيضا فريق جيد ولا يمكن التقليل منه".
وواصل: "الطريق لن يكون سهلا من أجل العبور والفوز بالمباراة، الدحيل يمتلك لاعبين كبارًا ومميزين، لكن الأهلي لديه فريق قوي وأومن بحظوظ الفريق".
وتابع "موسيماني "نحن فزنا بدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي نحن هنا عن جدارة واستحقاق، الأهلي لديه عقلية الفريق الجماعي".
واختتم "سنقدم أفضل ما لدينا في المباريات، الجماهير يجب أن تشاهدنا نقاتل ونقدم أفضل ما لدينا، نحن نعلم من نحن، نحن الأهلي، لم نأت هنا للنزهة، لكن لكي نقدم ما لدينا".