فيديو يوتيوب | اهداف مباراة بيراميدز وانبي في الدوري المصري We “الأهرام يواصل التخبط”

يقدم الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “بيراميدز وانبي” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 3-2-2021، ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ونقل البث المباشر للمباراة على قناة أون تايم سبورتس 2، وأدار اللقاء الحكم المصري “محمود ناجى”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

واصل بيراميدز تخبطه بخسارة جديدة هي الثانية له هذا الموسم في الدوري المصري أمام “ابني” بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على بتروسبورت.

ولم يحقق بيراميدز الانتصار في آخر 4 مباريات في الدوري المصري، تعادل في 3 مناسبات قبل ان يتعرض للهزيمة اليوم لصالح انبي الذي انتصر في 4 من آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.

وكان بيراميدز البادئ بالتسجيل عن طريق المهاجم الفلسطيني “محمود وادي” في الدقيقة (7)، قبل يعود انبي بقوة ويسجل ثلاث اهداف متتالية.

واحرز المدافع رامي صبري هدف التعادل لإنبي في الدقيقة (45)، وبعدها بدقيقتين وقبل انتهاء الشوط الأول بثوان قليلة سجل النيجيري “جون أوكويي إيبوكا” هدف التقدم الثاني، وأضاف مواطنه “دينوبيتر جودي” الهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (48).

فيما سجل هدف بيراميدز الثاني الوافد الجديد، المهاجم الدولي الأورجوياني “دييجو رولان” عند الدقيقة (63)، لتنتهي المباراة بنتيجة (3-2) لصالح رجال حلمي طولان.

ورفع انبي رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس خلف صاحب المرتبة الرابعة “المصري البورسعيدي” بفارق نقطة واحدة مع إمتلاك الفريق البترولي لمباراة مؤجلة، بينما تراجع بيراميدز إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.

اهداف مباراة بيراميدز وانبي (2-3)

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