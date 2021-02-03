نتيجة مباراة انبي وبيراميدز فى الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة انبي وبيراميدز فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء 3 فبراير 2021 ضمن منافسات الجولة 11، والمنتهية بفوز مثير لصالح الفريق البترولي 3-2.

بادر بيراميدز بالتسجيل عبر مهاجمه الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة السابعة، لكن إنبي تعادل عن طريق مدافعه المخضرم رامي صبري في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ثم أضاف النيجيري جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ثم أضاف مواطنه دينوبيتر جودي الهدف الثالث للفريق البترولي في الدقيقة 48.

وأشعل الأوروجواياني دييجو رولان المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 63، ليحاول الفريق الضيف الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير، ولكن باءت جميع محاولات لاعبيه بالفشل.

بهذا الفوز قفز إنبى الى المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 14 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان.

فى المقابل تراجع بيراميدز الى المركز السادس حيث تجمد رصيده عند النقطة 15، بعد ان لعب 11 مباراة فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاءين وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكهم 12 أهداف.

نقل مباراة انبي وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب بتروسبورت.

دخل الفريق البترولى المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

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