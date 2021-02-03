الدوري الانجليزي | هازنهاتل يوضح فارق الألم بين الخسارة 9-0 من مانشستر يونايتد وليستر سيتي!

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن الخسارة 9-صفر أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء تؤلم بشكل أكبر من الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام ليستر سيتي في 2019.

وسجل البديل أنطوني مارسيال هدفين ليعادل مانشستر يونايتد انتصاره الساحق أمام إبسويتش تاون بنتيجة 9-صفر في 1995، وهي أيضًا نفس نتيجة خسارة ساوثامبتون القياسية أمام ليستر.

ويعتقد هازنهوتل أن ساوثامبتون لم يكن يحتاج إلى الخسارة الثقيلة حتى يدرك أنه يحتاج إلى التحسن.

وقال هازنهوتل الذي يحتل فريقه المركز 12 برصيد 29 نقطة من 21 مباراة “هذه المرة يبدو الموقف مختلفًا تماما وليس صحيحًا أنها تؤلم أقل بل العكس الصحيح. إنها تؤلم أكثر حيث تكررت النتيجة مرة أخرى”.

وأضاف “لكن الفريق يبدو مختلفًا الآن وهذا هو السبب وراء أننا قدما موسمًا جيدًا حتى الآن لذا دعونا نرى كيف سينتهي الموسم. أعتقد أنه سيكون بشكل أفضل من الماضي”.

وتعين على ساوثامبتون، المبتلى بالفعل بالإصابات، اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية عندما طُرد لاعب الوسط ألكسندر يانكفيتس ثم أصبح يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد المدافع يان بدناريك قبل أربع دقائق على النهاية.

وكان ساوثامبتون تعرض لطرد مبكر أيضًا في الخسارة أمام ليستر.

وقال هازنهوتل “لقد خسرنا مرة أخرى بشكل مروع. نفس القصة باللعب بلاعب أقل وهذه المرة حدث ذلك بعد دقيقتين. وبعد ذلك تصبح 90 دقيقة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

“لم يكن بوسعي المساعدة من الخارج لأني لم أملك أي بدائل. لم يكن لدي أي لاعب (صاحب خبرة) على مقاعد البدلاء. لا يوجد بدلاء في الخط الخلفي للدفاع بشكل أفضل.

“هذا موقف مختلف عن أول مرة لأننا نقدم موسمًا جيدًا ونحن في مركز في جدول الترتيب لم نكن فيه منذ فترة طويلة”.

ويلعب ساوثامبتون مع نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم السبت.