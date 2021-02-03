الامارات | بالأسماء.. ميسي يقاضي 5 أشخاص داخل نادي برشلونة بتهمة تسريب عقده

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ميسي يقاضي 5 أشخاص داخل نادي برشلونة بتهمة تسريب عقده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر اللجوء إلى القانون رداً على تسريب عقده مع "البلوغرانا" في الفترة من 2017-2021، إذ سيقاضي خمسة أشخاص داخل برشلونة لأن لديهم تفاصيل العقد كاملة.

وقالت الصحيفة: "إن الأشخاص الخمسة هم: جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس برشلونة السابق)، كارليس توسكيتس (الرئيس المؤقت)، جوردي ميستري (نائب الرئيس السابق)، أوسكار جراو (الرئيس التنفيذي)، وروما بونتي (رئيس الخدمات القانونية)".

وكانت صحيفة "إل موندو" قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة ويتقاضى فيه النجم الأرجنتيني نحو 555 مليون يورو لمدة أربعة مواسم، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

من جهته، فتح برشلونة تحقيقاً داخلياً لبحث قضية تسريب العقد، وسيتخذ إجراءات مع المتورطين في القضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت".

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