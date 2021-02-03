الامارات | بيدرو: العين لا يعيش أفضل أوقاته قبل لقاء شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين لا يعيش أفضل أوقاته قبل لقاء شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إنه يتمنى أن يقدم لاعبوه المستوى الذي يساعدهم في تحقيق الفوز خلال لقاء شباب الأهلي، على الرغم من أن " فريق العين لا يعيش أفضل أوقاته في الفترة الحالية قبل مواجهة الجمعة، ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم".

وأضاف في المؤتمر الصحافي: "المؤكد أنه عندما يدخل اللاعبون المباراة، فهم يعلمون أنهم يلعبون ضد فريق قوي مثل شباب الأهلي، هم يفضلون هذا النوع من المباريات، وسيكون مردودهم رائعاً ويضاعفوا من جهدهم للفوز. نعلم مدى صعوبة ذلك لأننا لا نعيش أفضل أوقاتنا، ولكن لدي الثقة بمهارة اللاعبين".

وقال أيضا: "نرغب وبشدة للانتقال من المركز الرابع لنكون ضمن أول ثلاثة فرق في ترتيب جدول الدوري، وهو هدفنا في الوقت الحالي، لأنه يجب أن نكون واقعيين. وبداية يجب أن نكون ضمن أول ثلاثة مراكز على جدول الترتيب، فنحن لا نريد أن نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس، وإنما نتطلع إلى تحسين موقعنا في المركز الأول أو الثاني، وسنحاول أن نصل إلى قمة جدول الترتيب ولكن إذا لم نُفلح بذلك، على الأقل أن نكون في المركز الثاني أو الثالث".

وزاد:"لدينا بعض الغيابات وهي إحدى المشاكل التي تواجهنا حالياً، لذلك حرصنا على جعل اللاعبين الأساسيين يتدربون معاً طوال الأسبوع للمحافظة على مستوى التناسق بينهم، وكما تعلمون أنًّ اللاعبين قضوا سنوات معاً في الفريق، ويعملون بجد لتحقيق النجاح المنشود".

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