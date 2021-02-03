حازم امام يشبّه مصطفى محمد بدروغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

عبّر النجم السابق ​حازم امام​ عن إشادته بمواطنه ​مصطفى محمد​ بعد أول ظهور له مع ​غلطة سراي​ التركي، مسجلا هدفا في مباراة غلطة سراي وبشاك شاهير في ​الدوري التركي​، مشبها إياه بالنجم الايفواري ديديه دروغبا عندما كان لاعبا في صفوف الأسود.



وقال إمام في تصريحات نشرها موقع الشروق المصري: "بداية مصطفى محمد مع غلطة سراي أكثر من رائعة، نجح في إزالة الرهبة والانسجام سريعًا مع زملائه بالفريق. البداية التي ظهر بها مصطفى محمد، تشبه بداية النجم الإيفواري ديديه دروغبا عندما كان لاعبًا بصفوف غلطة سراي وسجل ايضًا هدفًا في ظهوره الأول مع الفريق التركي".