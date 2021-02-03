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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيليهر يكره التدريب مع ثلاثي ليفربول الهجومي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
كشف حارس مرمى ليفربول الانكليزي، كاويمهن كيليهر أنه يكره مواجهة ثلاثي الريدز محمد صلاح ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في تدريبات الفريق.
وشارك كيليهر خلال الموسم الحالي في 4 مباريات، وهو نفس العدد الذي شارك به في الموسم الماضي مع ليفربول.
وردًا على سؤال أحد المعجبين على قناة "UMM"، عما إذا كان يكره مواجهة صلاح في التدريبات، حيث قال:" أكره مواجهة كل المهاجمين".
وأضاف:" أفضل تدريب يمكنك الحصول عليه عندما تواجه أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم يوميًا (محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو)، ذلك يستعدها عىيطور من مستواك الفني للأفضل".
وأتم:" عندما ترى هذا الثلاثي الهجومي منسجم مع بعضه البعض، فمن الرائع دائمًا مشاهدتهم في التدريبات".