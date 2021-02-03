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كيليهر يكره التدريب مع ثلاثي ليفربول الهجومي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

كشف حارس مرمى ​ليفربول​ الانكليزي، كاويمهن ​كيليهر​ أنه يكره مواجهة ثلاثي الريدز محمد صلاح ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في تدريبات الفريق.

وشارك كيليهر خلال الموسم الحالي في 4 مباريات، وهو نفس العدد الذي شارك به في الموسم الماضي مع ليفربول.

وردًا على سؤال أحد المعجبين على قناة "UMM"، عما إذا كان يكره مواجهة صلاح في التدريبات، حيث قال:" أكره مواجهة كل المهاجمين".

وأضاف:" أفضل تدريب يمكنك الحصول عليه عندما تواجه أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم يوميًا (محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو)، ذلك يستعدها عىيطور من مستواك الفني للأفضل".

وأتم:" عندما ترى هذا الثلاثي الهجومي منسجم مع بعضه البعض، فمن الرائع دائمًا مشاهدتهم في التدريبات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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