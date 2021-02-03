كاباك: ليفربول هو النادي المفضل لي منذ الطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

تحدث اللاعب أوزان ​كاباك​ عن انتقاله إلى فريق ​ليفربول​، لافتا إلى أنه سعيد بالعمل تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.



وقال كاباك: "كان ليفربول فريقي المفضل منذ طفولتي. لذلك كنت أرغب دائمًا في القدوم إلى هذا النادي، واللعب في هذا الملعب المذهل، أمام هؤلاء المشجعين الرائعين. إنه حلم بالنسبة لي. والآن أصبح الحلم حقيقة".

وعندما سئل عما إذا كان يستمتع بالعمل تحت قيادة كلوب، أجاب كاباك: "أتطلع إلى العمل معه. إنه أحد أفضل المدربين في العالم. لقد سمعت الكثير من الأشياء عنه من مدربي السابق. دافيد فاغنر أخبرني الكثير من الأشياء عنه. كما قلت، أتطلع إلى العمل معه، لأخذ بعض الأشياء منه".