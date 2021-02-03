زفيريف يفتتح موسمه بفوز صعب على شابوفالوف في كأس رابطة المحترفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

حقق الألماني ​ألكسندر زفيريف​ فوزا صعبا على منافسه الكندي الخطير ​دينيس شابوفالوف​ 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-4) ضمن كأس رابطة المحترفين للمنتخبات المقامة حالياً في ملبورن وتأتي ضمن سلسلة دورات، استعداداً ل​بطولة أستراليا​ المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب التي تنطلق الاسبوع المقبل.



وكشف زفيريف بأن وجود شقيقه ميشا كقائد للمنتخب الألماني ساعده كثيراً بقوله إن "جميع اللاعبين يستمتعون به كقائد للمنتخب، لقد كان رائعاً في التدريبات أيضاً. أمر رائع تواجده معنا هنا".

وكان ممثل المنتخب الكندي الآخر ​ميلوش راونيتش​ سقط أمام الألماني ​يان لينارد​ شتروف في المباراة الأولى 6-7 (4-7) و6-7 (2-7) لتخرج كندا خالية الوفاض من البطولة بعد سقوطها أمام صربيا حاملة اللقب 1-2 بقيادة نجم الأخيرة ​نوفاك ديوكوفيتش​.

وتلتقي ألمانيا مع صربيا الخميس لانتزاع مقعد في نصف النهائي.

وباتت ايطاليا أول دولة تحجز بطاقتها إلى المربع الأخير بفوزها على فرنسا 2-صفر.

وتغلب فابيو فونييني على بونوا بير 6-1 و7-6 (7-2)، قبل أن يحسم ماتيو بيريتيني النتيجة بتغلبه على غايل مونفيس 6-4 و6-2.

وقال بيريتيني الذي رشحه ديوكوفيتش كي يكون من الجيل الجديد القادر على إحراز لقب كبير: "ألعب ضمن فريق رائع، مع شباب رائعين. نستمتع بكل شيء على أرض الملعب وخارجه. أعتقد عندما تدافع عن ألوان بلدك، عن ألوان فريقك فهذا أمر مميز".

وكانت صربيا تغلبت على إسبانيا في نهائي العام الماضي في البطولة التي شارك فيها 24 منتخباً، لكن العدد تقلص هذا العام إلى النصف بسبب تداعيات فيروس كورونا.