اخبار سعيدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة هويسكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

شهدت تدريبات ​ريال مدريد​ الاسباني، أخباراً سعيدة للمدرب زين الدين ​زيدان​، وذلك بمشاركة الثنائي إيدين هازارد وسيرجيو راموس.



ويواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة ​هويسكا​، ضمن مباريات الجولة 22 لليغا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شارك هازارد برفقة اللاعبين في المران، بعد أن تدرب امس في صالة الألعاب الرياضية بسبب إجهاد عضلي.

أما بالنسبة لراموس، فلم يكن متاحًا منذ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأضاف التقرير، أنه من المؤكد غياب لوكاس فاسكيز ورودريغو غوس وفيدي فالفيردي عن المباراة بسبب الإصابة، بالاضافة الى الثنائي كارفخال وناتشو فيرنانديز الذي يخضع للعزل المنزلي بعد اصابته بكورونا.