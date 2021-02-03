فليك: الذهاب إلى قطر يشكل عبئا ثقيلا بالنسبة لنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

رأى مدرب نادي ​بايرن ميونيخ​، هانز فليك، أن رحلة فريقه إلى قطر للمشاركة في ​كأس العالم للاندية​مرهقة ومتعبة.



وقال فليك في تصريحات صحافية: "الذهاب إلى قطر يشكل عبئًا ثقيلا بالنسبة لنا، علينا السفر إلى هناك، ثم اللعب يومي الإثنين والخميس. هذا لا يمنحنا الكثير من الوقت، لكن لدينا المباراة في برلين أولا".

ويلعب فريق بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الاهلي المصري والدحيل القطري في الدور ربع النهائي والتي ستقام يوم الخميس.