الدوري التركي: تعادل سلبي بين سيفاس سبور وايرزوروم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

ضمن منافسات ​الجولة 23​ من ​الدوري التركي​ لكرة القدم، انتهى اللقاء بين ​سيفاس سبور​ وضيفه إيرزوروم سبور بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وبهذا التعادل السلبي، رفع سيفاس سبور رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، واضاف ​ايرزوروم​ نقطة الى رصيده ليحتل المركز 18 برصيد 21 نقطة.

وكان فريق فنربخشة قد عزز موقعه في صدارة الدوري المحلي بعد فوزه امس على هاتاي سبور بنتيجة 2-1.