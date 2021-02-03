غوارديولا: تأثير دياز مماثل لتأثير فان دايك على ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

لفت بيب ​غوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، إلى أن التأثير الذي أحدثه اللاعب روبن دياز مشابه للتأثير الذي أحدثه فيرجيل فان دايك في ليفربول عندما ساعد في تحويل الريدز إلى منافسين على اللقب.



وعندما سئل عما إذا كان وصول دياز يمكن مقارنته بوصول المدافع الهولندي إلى ملعب أنفيلد، قال غوارديولا: "نعم، بالتأكيد. حتى الآن، استقر على الفور، وهو رجل يعيش 24 ساعة من أجل مهنته".

وأضاف: "كل خطوة يقوم بها، في المنزل، داخل أو خارج الملعب، تناول الطعام، والنوم، ووقت التعافي، ووقت التحضير، كل شيء يجب أن يكون مثاليا خلال مباراة كرة القدم التي تستغرق 95 دقيقة. هذا هو السبب".