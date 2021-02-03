الاهلي لن يلعب بالقميص الأساسي أمام الدحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

أفاد موقع الشروق المصري أن نادي ​الأهلي المصري​ سيرتدي القميص البديل، خلال مباراة ​الدحيل القطري​ مساء الخميس في افتتاح بطولة ​كأس العالم للأندية​، بينما سيظهر الفريق القطري بزيه الأساسي الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق أيضا على أن يرتدي حارس مرمى الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.

وبذلك يتخلى الأهلي عن زيه الأساسي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، حيث سبق أن خاض 12 مباراة بالطاقم الأحمر.