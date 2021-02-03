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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاهلي لن يلعب بالقميص الأساسي أمام الدحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
أفاد موقع الشروق المصري أن نادي الأهلي المصري سيرتدي القميص البديل، خلال مباراة الدحيل القطري مساء الخميس في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، بينما سيظهر الفريق القطري بزيه الأساسي الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق أيضا على أن يرتدي حارس مرمى الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.
وبذلك يتخلى الأهلي عن زيه الأساسي لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، حيث سبق أن خاض 12 مباراة بالطاقم الأحمر.