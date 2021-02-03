بايرن ميونيخ مستعد للتخلي عن سولي والبلوز ينتظر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

أفادت تقارير صحفية أن نادي ​تشيلسي​ مهتم بالحصول على مدافع ​بايرن ميونيخ​ نيكلاس سولي هذا الصيف.



كان اللاعب البافاري البالغ من العمر 25 عامًا متقلبا في تشكيلة فريق هاينز فليك هذا الموسم حيث شارك 12 مرة في ​الدوري الألماني​ حتى الآن، لكنه فقد مركزه الثابت في قلب الدفاع.

في المقابل، لم يكن لدى توماس توخيل وقت طويل لتقييم فريقه بعد تعيينه مؤخرًا كمدرب للبلوز. لكن تشيلسي يضع المدافع الألماني على قائمته القصيرة هذا الصيف حيث يتطلع لتعزيز خياراته الدفاعية.