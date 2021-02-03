شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب رمضان صبحي عن عمليات إحماء بيراميدز قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

لم يشارك رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في عمليات احماء الفريق قبل مواجهة إنبى المقرر لها فى الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت.

وكشف مصدر في الجهاز الفنى لبيراميدز، إن المدير الفني الأرجنتينى أروابارينا فضل عدم خوض رمضان عمليات الإحماء نظرًا لكون اللاعب لم يحصل على أى فترة من الراحة في الفترة الماضية، وأن يخوض عمليات الاحماء حال الاحتياج لخدماته ونزوله كبديل أثناء سير اللقاء ويجلس رمضان صبحي علي مقاعد بدلاء بيراميدز.