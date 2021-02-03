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سبب غياب رمضان صبحي عن عمليات إحماء بيراميدز قبل مواجهة إنبي

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القاهرة - سامية سيد -  

لم يشارك رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز  في عمليات احماء الفريق قبل مواجهة إنبى المقرر لها فى الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت.

 

وكشف مصدر في الجهاز الفنى لبيراميدز، إن المدير الفني الأرجنتينى أروابارينا فضل عدم خوض رمضان عمليات الإحماء نظرًا لكون اللاعب لم يحصل على أى فترة من الراحة في الفترة الماضية، وأن يخوض عمليات الاحماء حال الاحتياج لخدماته ونزوله كبديل أثناء سير اللقاء ويجلس رمضان صبحي علي مقاعد بدلاء بيراميدز.

 

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي إنبي في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى:  شريف إكرامي 

 

خط الدفاع:  أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه 

 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل  - محمود حمادة

 

خط الهجوم: محمود وادي 

 

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز : أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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