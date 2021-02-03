شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب رمضان صبحي عن عمليات إحماء بيراميدز قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وكشف مصدر في الجهاز الفنى لبيراميدز، إن المدير الفني الأرجنتينى أروابارينا فضل عدم خوض رمضان عمليات الإحماء نظرًا لكون اللاعب لم يحصل على أى فترة من الراحة في الفترة الماضية، وأن يخوض عمليات الاحماء حال الاحتياج لخدماته ونزوله كبديل أثناء سير اللقاء ويجلس رمضان صبحي علي مقاعد بدلاء بيراميدز.
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي إنبي في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي
ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز : أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق.